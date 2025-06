Umberto Di Fusco è il nuovo vicepresidente della prima commissione

Con grande entusiasmo, la Prima Commissione si rinnova con l’elezione di Umberto Di Fusco come nuovo vicepresidente, assicura continuità e stabilità all’operato del gruppo. Dopo le dimissioni di Alessandra Croci, questa nomina rappresenta un passo importante verso una collaborazione più forte e un impegno condiviso per il bene della comunità. Di Fusco, scelto con voto favorevole, si prepara a svolgere il suo ruolo con dedizione e competenza, pronto a supportare il presidente Luigi Gioiosi in ogni circostanza.

Dopo le dimissioni della consigliera Alessandra Croci, è stato eletto il nuovo vicepresidente della prima commissione. Con voto favorevole della maggioranza e astensione dell'opposizione è Umberto Di Fusco a subentrare nell'incarico e fare le veci in caso di assenza del presidente Luigi Gioiosi.

