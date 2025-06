Ultron potrebbe comparire spesso nei prossimi progetti Marvel dopo Vision

Ultron potrebbe tornare a dominare il Marvel Cinematic Universe, con molte sorprese in vista per i fan. Dopo la sua apparizione in Vision, interpretato da James Spader, le possibilità di rivederlo sono più concrete che mai, grazie a progetti futuri ancora segreti. I Marvel Studios sembrano avere grandi piani per il potente supercriminale, alimentando l’attesa e la speculazione tra gli appassionati. Ad agosto, è emersa la notizia...

James Spader riprenderà il ruolo di Ultron nella prossima serie Vision, ma sembra che i Marvel Studios abbiano in mente progetti molto più ambiziosi per il personaggio in futuro. Non vediamo il potente supercriminale noto come Ultron da Avengers: Age of Ultron del 2015, e da allora i fan sperano di vedere la megalomane IA tornare nell’MCU. Ad agosto, è emersa la notizia che James Spader riprenderà il ruolo nella serie Vision in arrivo su Disney+, descritta come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e proseguita con Agatha Christie”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: ultron - vision - potrebbe - comparire

Dobbiamo aspettarci il ritorno di Ultron in Vision Quest? - Nel Marvel Cinematic Universe, il legame tra Visione e Ultron rappresenta un contrasto potente tra bene e male.

Vision tornerà in una nuova serie Marvel nel 2026; Vision Quest: James Spader tornerà ad interpretare Ultron nella serie TV, conferma Faran Tahir!; Vision: la serie potrebbe introdurre gli Avengers della Costa Ovest.

Vision, i nuovi leak svelano come tornerà Ultron nella serie! - Nuovi leak sulla serie di Visione svelano i retroscena sul ritorno del celebre villain degli Avengers e il debutto di un importante personaggio. Si legge su serial.everyeye.it

Marvel Vision, i rumor e i leak impazzano: ecco Ultron nella serie su Disney+ - In Marvel Vision, James Spader riprenderà il ruolo avuto in Avengers 2; tra i leak anche un atteso ritorno di diversi nuovi personaggi per la gioia dei fan ... libero.it scrive