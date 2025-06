ULTIM’ORA Napoli Pedullà | Contatti con l’entourage può essere la sorpresa del mercato azzurro

Il calciomercato del Napoli si infiamma ancora di più: secondo l’esperto Alfredo Pedullà, i contatti con l’entourage di un promettente calciatore internazionale potrebbero rappresentare la grande sorpresa di questa sessione. Il club azzurro lavora senza sosta per rafforzare la rosa e mantenere alta la competitività in Serie A e in Europa. Resta sintonizzato, perché questa trattativa potrebbe cambiare le sorti della squadra e riservare delle sorprese incredibili.

Aggiornamento da parte del giornalista esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, in merito al mercato della SSC Napoli: contatti con l’entourage di un calciatore proveniente dall’estero in queste ore. Il mercato del Napoli è già da un bel po’ nel vivo: la mission da parte del direttore dell’area sportiva del club campione d’Italia in carica, Giovanni Manna, è quella di mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte una rosa all’altezza di una piazza ambiziosa come quella azzurra. L’aspirazione della squadra detentrice dell’ultimo titolo del campionato di Serie A è quella di fare anche un buon percorso nella prossima edizione della Champions League, oltre che a difendere ovviamente lo Scudetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - ULTIM’ORA Napoli, Pedullà: “Contatti con l’entourage”, può essere la sorpresa del mercato azzurro

In questa notizia si parla di: napoli - mercato - pedullà - contatti

Conte Juve, Pedullà svela: «Ci saranno contatti con il Napoli che sta portando avanti un mercato indipendentemente da lui. La sua permanenza è tutt’altro che scontata» - Alfredo Pedullà svela che ci saranno contatti tra Juve e Napoli, quest'ultimo comunque indipendente dal suo attuale allenatore.

Il profilo di Vanja Milinkovic-Savic sembra rappresentare un'idea concreta per il mercato del Napoli Quest'oggi, come anticipato da Fabrizio Romano, ci sono stati dei contatti tra le parti per cercare un'intesa sul piano economico Vai su Facebook

Jhon Duran-Napoli: PEDULLÀ STRONCA TUTTO "Nessun contatto con il Napoli" Smentite dunque dall'esperto di mercato le voci odierne sull'ex attaccante dell'Aston Villa #SSCNapoli #Duran Vai su X

SPORTITALIA - Pedullà: Napoli, nuovi contatti con l'entourage di Noa Lang, ecco le ultime; Darwin Nunez: il Liverpool vuole 50 milioni, il Napoli è arrivato a 42-43 (Pedullà); Pedullà: “Musah-Napoli? Contatti interrotti, non è piaciuto il gioco a rialzo del Milan”.