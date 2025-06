ULTIM’ORA – KATE MIDDLETON | costretta a fermarsi di nuovo | La situazione preoccupa

Ultimissime notizie scuotono la monarchia: Kate Middleton, la futura regina, è stata costretta a fermarsi di nuovo, alimentando preoccupazioni tra i sudditi. La sua carriera universitaria presso St. Andrews, dove si laureò con il massimo dei voti, testimonia il suo impegno e determinazione. Attimi di tensione che fanno riflettere sulla salute e sul futuro della famiglia reale. Cosa riserva il destino alla duchessa? Solo il tempo potrà svelarlo.

Attimi di tensione per i sudditi della casa reale, visti i noti avvenimenti, che hanno visto per protagonista la futura regina Kate. Kate Middleton ha intrapreso la sua carriera universitaria presso la prestigiosa Università di St. Andrews in Scozia, dove si è iscritta nel 2001. Ha studiato Storia dell'Arte, laureandosi nel 2005 col massimo dei voti e la lode. Durante gli anni universitari, Kate ha mantenuto un profilo attivo, partecipando anche alla squadra di hockey dell'università. I suoi genitori, Carole e Michael Middleton, sono noti per aver fondato un'azienda di successo specializzata in articoli per feste.