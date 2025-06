Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri volano agli ottavi di finale del Mondiale per Club La dirigenza blinda Yildiz novità anche su David

La Juventus si prepara a scrivere un'altra pagina di storia, volando agli ottavi di finale del mondiale per club con una prestazione da applausi. La dirigenza bianconera non perde tempo e blindano Yildiz, consolidando il futuro della squadra. Novità anche sul fronte di David, con aggiornamenti che lasciano i tifosi entusiasti. Restate con noi: tutte le ultime notizie live sulla Juventus, perché l'adrenalina non si ferma mai!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.

Ultimissime Juve LIVE: vittoria per 4-1 contro il Wydad, i bianconeri volano agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Le dichiarazioni di Tudor - La Juventus si impone con un rotondo 4-1 contro il Wydad, volando agli ottavi di finale del Mondiale per club.

