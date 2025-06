Uffizi di Firenze turista italiano prova a farsi un selfie ma inciampa e danneggia quadro buco sul Ferdinando dei Medici del 1712 - VIDEO

Un incidente assurdo agli Uffizi di Firenze: un turista italiano di 40 anni, nel tentativo di immortalarsi con un selfie, inciampa e danneggia un capolavoro del 1712, il Ferdinando dei Medici. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e il rispetto delle opere d’arte in uno dei musei più visitati al mondo. Il direttore Simone Verde promette un giro di vite: sarà davvero così?

