UFFICIALE – L’Inter riscatta Zalewski dalla Roma! Il comunicato

L’Inter conferma il suo colpo di mercato: Nicola Zalewski diventa ufficialmente un giocatore nerazzurro dopo il riscatto dall’AS Roma. Il giovane talento polacco, classe 2002, ha già dimostrato il suo valore in campo con 17 presenze questa stagione. Con questa mossa, l’Inter rafforza il suo reparto centrocampisti e punta su un futuro promettente. Zalewski, le prime risposte...

L’Inter ha reso ufficiale il rinnovo di Nicola Zalewski come nuovo giocatore nerazzurro. Di seguito il comunicato ufficiale del club. COMUNICATO – FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riscatto di Nicola Zalewski dall’ AS Roma. Il centrocampista polacco classe 2002, che da febbraio ha collezionato 17 presenze con la maglia nerazzurra, diventa un giocatore dell’Inter a titolo definitivo. Zalewski, le prime risposte nei mesi all’Inter!. PRESTAZIONI – Zalewski conquista così il mondo nerazzurro e lo fa grazie ad ottime prestazioni fornite in questi primi mesi da giocatore dell’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – L’Inter riscatta Zalewski dalla Roma! Il comunicato

