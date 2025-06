UFFICIALE – Il Venezia riscatta Stankovic | all’Inter 2 milioni e una percentuale futura!

Il Venezia ha ufficialmente riscatto Filip Stankovic, promettente talento serbo prelevato dall’Inter. Con un investimento di 1,5 milioni di euro e una percentuale futura, il club lagunare punta forte sul giovane, che nella stagione 2024/25 ha già dimostrato il suo valore con 16 presenze e un clean sheet. Questa mossa strategica apre nuovi orizzonti per il futuro di Stankovic e del Venezia.

Il Venezia ha comunicato di aver esercitato l'opzione di riscatto per Filip Stankovic, calciatore prelevato a titolo definitivo dall'Inter per 1,5 milioni di euro. Di seguito il comunicato dei lagunari. IL COMUNICATO – "Classe 2002 e di nazionalità serba, Stankovic ha collezionato 16 presenze nella stagione 202425 con la maglia arancioneroverde, registrando un clean sheet. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà al Venezia FC fino al 30 giugno 2029". Stankovic passa dall'Inter al Venezia: cifre e dettagli. ELEMENTI CONTRATTUALI – Stankovic passa dunque a titolo definitivo al Venezia, squadra che ha creduto fortemente in lui con Eusebio Di Francesco sulla propria panchina.