UFFICIALE – Anche senza Ancelotti ci sarà un italiano ad allenare ne LaLiga Alessio Lisci è il nuovo allenatore dell’Osasuna

In un calcio che non conosce confini, anche senza Carlo Ancelotti, un italiano conquista la scena de LaLiga. Alessio Lisci diventa il nuovo allenatore dell’Osasuna, portando entusiasmo e competenza in Spagna. Un altro passo importante per gli allenatori italiani all’estero, che dimostrano ancora una volta quanto il nostro calcio possa formare tecnici di livello internazionale. La sua avventura è solo all’inizio e promette grandi cose...

Dopo l’addio ufficiale al Mirandés, arriva subito l’annuncio che definisce il futuro di Alessio Lisci: il tecnico romano è il nuovo allenatore dell’Osasuna. La notizia è stata confermata nel pomeriggio, poche ore dopo la conferenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - UFFICIALE – Anche senza Ancelotti, ci sarà un italiano ad allenare ne LaLiga. Alessio Lisci è il nuovo allenatore dell’Osasuna

