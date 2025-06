UeD Marta Pasqualato dopo il parto svela | È stato tosto mi avevano terrorizzata

Dopo il parto, Marta Pasqualato condivide con sincerità le sue emozioni sui social, svelando come l’esperienza abbia superato le sue aspettative e anche qualche paura. L’ex corteggiatrice di UeD, amata dal pubblico, si apre su un momento così intimo della sua vita, dimostrando forza e autenticità. La sua testimonianza è preziosa per tutte le neo-mamme: ecco cosa ha detto...

Marta Pasqualato parla del parto sui social, cosa ha detto l’ex corteggiatrice di UeD. Marta Pasqualato si è fatta conoscere dal pubblico qualche anno fa approdando a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice, ad oggi continua ad essere molto amata e seguita sui social. Storia Ig di Marta Pasqualato (Screen Ig @marta.pasqualato) L’ex corteggiatrice è diventata mamma per la prima volta da poco più di un mese e nelle scorse ore si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo profilo Instagram riguardo al parto. Tra le varie cose ha detto: “Non ve lo racconterei con lucidità ancora perché per me è stato veramente tosto e a posteriori alla fine sono arrivata al parto con più ansia di quel che pensassi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - UeD, Marta Pasqualato dopo il parto svela: “È stato tosto, mi avevano terrorizzata”

