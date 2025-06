Ue prezzi energia volatili seguiamo molto attentamente

Seguire da vicino i prezzi dell'energia è fondamentale in un mercato così volatile. La portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, ha sottolineato l'importanza di monitorare attentamente le recenti fluttuazioni, che continuano a caratterizzare gli ultimi due giorni. In un contesto globale complesso e in continua evoluzione, la trasparenza e l'attenzione costante sono essenziali per garantire stabilità e decisioni informate nel settore energetico.

"Monitoriamo sempre molto attentamente l'evoluzione dei prezzi delle fonti energetiche. Ovviamente su questo tema al momento c'è una specifica attenzione, i prezzi sono stati molto volatili negli ultimi due giorni e continuiamo a seguirli molto attentamente". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa. Pinho non ha però dato altre reazioni sulle evoluzioni geopolitiche del fine settimana o possibili azioni rispetto all'eventuale chiusura dello stretto di Hormuz e gli effetti che avrebbe sulle quotazioni del petrolio.

