Ue Meloni in Aula in vista del Consiglio | No aerei Usa da basi italiane in attacco a Iran

In un clima di crescente tensione internazionale, Giorgia Meloni si rivolge all’aula prima del Consiglio europeo, affrontando la delicata crisi in Medio Oriente. Con decisione, respinge l’ipotesi di usare basi italiane per attacchi contro l’Iran, ribadendo la posizione italiana e la volontà di mantenere una politica equilibrata. La premier ascolta attentamente i partner europei e internazionali, consapevole che le scelte di oggi plasmeranno il futuro della sicurezza europea.

Mentre vanno in scena nuovi scontri tra Israele e Iran, intervento in Aula della presidente del Consiglio con le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si terrà in settimana. La premier parla alla Camera mentre domattina sarà la volta del Senato. Al centro delle tematiche in agenda la situazione in Medioriente con l’escalation tra Israele e Iran e soprattutto l’intervento americano a fianco di Tel Aviv. Meloni sente i partner internazionali. Ieri, “a seguito della riunione di governo convocata d’urgenza alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medioriente”, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto nel corso della giornata numerosi contatti con alcuni partner internazionali e con i principali attori della regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Meloni in Aula in vista del Consiglio: “No aerei Usa da basi italiane in attacco a Iran”

