Ue Calenda | Risoluzione M5S sembra scritta da Putin

Il leader di Azione, Carlo Calenda, critica aspramente la recente risoluzione del Movimento 5 Stelle, paragonandola a un testo scritto da Putin. Secondo lui, si rischia di tornare indietro, favorendo la dipendenza energetica dalla Russia e minando gli sforzi di pace in Ucraina. È un intervento che solleva molte domande su quale sia davvero l’interesse nazionale. Ma cosa significa tutto questo per il futuro dell’Italia?

" Smettere di aiutare l'Ucraina, raggiungere la pace non si sa bene come – Zelensky ha offerto il cessate il fuoco a Putin, che non ha nessuna intenzione – e rimettersi a comprare il gas russo, dipendenza da cui siamo faticosamente usciti. È una mozione che poteva scrivere Putin, identica". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, commenta la risoluzione depositata dal Movimento 5 Stelle alla Camera in vista del Consiglio Europeo del 26 e 27 giugno, che prevede lo stop alle armi in Ucraina e la possibilità di collaborare con Mosca per quel che riguarda l'approvvigionamento del gas. Le sue parole davanti a Montecitorio durante gli interventi di replica in Aula alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del vertice.