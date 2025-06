Udinese ufficiale | Bijol è un nuovo giocatore del Leeds

L'Udinese ufficializza la partenza di Jaka Bijol, che si prepara a intraprendere una nuova avventura in Premier League con il Leeds United. Dopo aver brillato in Friuli, il giovane difensore sloveno si unisce ai Whites per contribuire al loro successo. L'annuncio, arrivato direttamente dalla società inglese, segna un capitolo emozionante nella carriera di Bijol, pronto a sfidare nuove sfide in un campionato di alto livello. La sua esperienza e determinazione saranno sicuramente un valore aggiunto per il Leeds.

Jaka Bijol lascia l`Udinese e diventa un nuovo giocatore del Leeds. L`annuncio è arrivato direttamente dalla squadra inglese, che ha ufficializzato. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

