Udinese riconfermati Nani ed Inler

L'Udinese conferma la sua volontà di mantenere il passo vincente anche nella prossima stagione, annunciando con entusiasmo la riconferma di Gian Luca Nani e Gokhan Inler. La società ha espresso grande soddisfazione per il percorso positivo intrapreso, sottolineando come questa continuità rappresenti un elemento fondamentale per consolidare il progetto e puntare sempre più in alto nel campionato. E così, il futuro si annuncia ricco di sfide emozionanti e successi da conquistare insieme.

L'Udinese ha reso noto pochi minuti fa che continuerà il suo rapporto collaborativo con Gian Luca Nani e Gokhan Inler, rispettivamente Group Technical Director e responsabile dell'area tecnica. La società lo ha reso noto pubblicando un comunicato ufficiale. Udinese, il comunicato ufficiale. "La stagione sportiva 2526 proseguirà nel segno della continuità. Alla luce del percoso positivo dello scorso anno, Gian Luca Nani e Gokhan Inler continueranno a guidare l'area sportiva di Udinese Calcio anche nella stagione 20252026 dando, così, ulteriore slancio al progetto tecnico iniziato anche insieme a mister Kosta Runjaic.

