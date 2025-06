Ucraina-Russia Zelensky teme per il sostegno da Usa-Ue focalizzate sull’Iran

In un contesto internazionale sempre più complesso, l’Ucraina si presenta come un protagonista che non intende lasciare spazio all’oblio. Nonostante la distanza geografica e le attenzioni concentrate sull’Iran da parte di USA e UE, Zelensky resta vigile, preoccupato di perdere il sostegno fondamentale per la sua nazione. Un equilibrio delicato che potrebbe influenzare gli equilibri di sicurezza globale: la partita è ancora aperta.

A più di 2000 chilometri di distanza dalla principale fonte di tensione e preoccupazione del mondo- l’Iran -, l’Ucraina sgomita tra le prime pagine cercando di rimanere in vista e agita un braccio per dire: “Io ho ancora la Russia in casa“. Volodymyr Zelensky continua, difatti, a muoversi tra le principali capitali dell’Ue per cercare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina-Russia, Zelensky teme per il sostegno da Usa-Ue focalizzate sull’Iran

