Ucraina raid russo su Kiev | edifici ridotti in macerie

La notte a Kiev si è trasformata in un incubo con i raid russi che hanno devastato edifici e seminato morte e distruzione. Almeno sei vite sono state spezzate e molte altre ferite, mentre le macerie nascondono un dolore silenzioso. In questa tragedia, la città si risolleva, determinata a ricostruire e resistere alle avversità. La lotta per la pace continua, perché ogni vita conta e ogni sforzo è fondamentale.

Almeno sei persone sono morte e 19 sono rimaste ferite a causa dei raid effettuati dalle forze armate russe nella notte su Kiev. Edifici residenziali, un centro commerciale, una stazione della metropolitana e altre strutture sono stati danneggiati in diverse zone della capitale ucraina. I danni più ingenti si sono verificati nel distretto di Shevchenkivskyi, dove un edificio di cinque piani ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, raid russo su Kiev: edifici ridotti in macerie

