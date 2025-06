Ucraina | ondate di droni russi su Kiev

Kiev si trova di nuovo sotto assedio: nuove ondate di droni russi hanno scosso la capitale, provocando allarmi e feriti. Le autorità locali avvertono di restare nei rifugi finché il pericolo non sarà passato, mentre le esplosioni risuonano tra le strade della città . Questa escalation riaccende i timori di un conflitto prolungato e intensificato. In un contesto così instabile, la resilienza di Kiev e dei suoi cittadini è più che mai messa alla prova.

3.05 Le autorità di Kiev hanno dichiarato che la capitale ucraina è stata oggetto di "un altro massiccio attacco", segnalando almeno un ferito. I giornalisti dell'Afp hanno riferito di aver udito forti esplosioni. "Un altro massiccio attacco alla capitale. Possibili diverse ondate di droni nemici", ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare di Kiev. "Restate nei rifugi finché il pericolo persiste!". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

