Ucraina missili russi su Kiev | sindaco Klitschko sui luoghi colpiti

La guerra torna a scuotere Kiev, con un raid missilistico russo che ha lasciato dietro di sé un bilancio drammatico: almeno sei vittime e 19 feriti. Edifici civili e infrastrutture sono stati colpiti duramente, mentre il sindaco Klitschko si affaccia con determinazione tra le macerie, portando conforto e speranza ai residenti colpiti. La capitale ucraina archivia un’altra notte di paura, ma resta ferma e resiliente, pronta a reagire.

Sono almeno 6 le vittime e 19 i feriti per il raid effettuato dalle forze armate della Russia nella notte sulla capitale dell’Ucraina, Kiev. Edifici residenziali, un centro commerciale, una stazione della metropolitana e altre strutture sono stati danneggiati in diverse zone della capitale. Nelle immagini il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, in visita ai luoghi più colpiti per dare sostegno ai residenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, missili russi su Kiev: sindaco Klitschko sui luoghi colpiti

