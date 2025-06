Ucraina Meloni | Russia deve dimostrare di volersi impegnare nel negoziato

La pace in Ucraina dipende dalla volontà di tutte le parti di impegnarsi seriamente nel dialogo. La presidente del Consiglio italiana sottolinea come la Russia debba dimostrare un reale desiderio di negoziare, evidenziando gli attacchi contro obiettivi civili come ostacoli al progresso diplomatico. È ora che si passi dalle parole ai fatti, affinché il dialogo possa davvero aprire una nuova prospettiva di pace e stabilità.

Roma, 23 giu. (askanews) – “La Federazione russa deve ora dimostrare di volersi seriamente impegnare al tavolo negoziale, ma al momento purtroppo non vediamo questo impegno come dimostrano i sistematici e premeditati attacchi contro gli obiettivi civili particolarmente alla vigilia di eventi importanti come i bombardamenti su Kiev alla vigilia della presenza del presidente Zelens’kyj al vertice del G7”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in aula alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025 “Come se il tentativo fosse invece quello di minare ogni tentativo di fare dei passi avanti verso la pace: in questa fase è importante esercitare sulla Russia una pressione coordinata, siamo pronti a farlo con il 18esimo pacchetto sanzionatorio attualmente in discussione a Bruxelles che si concentra sulla flotta di petroliere riconducibili alla Russia e che vengono utilizzate per aggirare le sanzioni più in generale sul settore energetico sul settore bancario”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: deve - dimostrare - volersi - impegnare

Giuntoli: «C’è grande fame di andare in Champions. Vogliamo fare qualche innesto per fare il salto. Koopmeiners? Deve dimostrare il suo valore, lo farà. Su Tudor…» - Cristiano Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, ha espresso grande entusiasmo per il sogno di tornare in Champions League, annunciando possibili innesti per rafforzare la squadra.

Ucraina, Meloni: Russia deve dimostrare di volersi impegnare nel negoziato; Meloni alla Camera: Molto pericoloso che l'Iran si doti di armi nucleari. Teheran eviti ritorsioni contro gli Stati Uniti; Kiev, almeno 8 morti e 30 feriti negli attacchi russi. Bombe russe anche su Kramatorsk - NATO, Rutte: Il percorso di Kiev verso la Nato resta valido.

Ucraina, Meloni: Russia deve dimostrare di volersi impegnare nel negoziato - (askanews) – “La Federazione russa deve ora dimostrare di volersi seriamente impegnare al tavolo negoziale, ma al momento purtroppo non vediamo questo impegno come dimostrano i sistemati ... Scrive askanews.it

La Russia dice di volersi “impegnare” per non usare le armi nucleari - Mosca ha invitato i cinque Paesi dotati di armi nucleari a "dimostrare la loro disponibilità ad abbandonare i tentativi di violare i ... Secondo fanpage.it