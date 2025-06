Ucraina attachi russi su Kiev | 400 soccorritori a lavoro

La città di Kiev è tornata a essere teatro di violenti attacchi russi, con droni e missili che hanno devastato la capitale e le zone circostanti. Almeno sei vite sono state spezzate e una ventina di persone sono rimaste ferite, mentre oltre 400 soccorritori lottano senza sosta per salvare chi può ancora essere salvato. La tragedia si dipana mentre ci si interroga sulle future conseguenze di questa escalation.

Kiev, 23 giu. (askanews) - Almeno sei persone sono state uccise e circa 20 sono rimaste ferite negli attacchi russi con droni e missili su Kiev e la regione circostante, hanno dichiarato i funzionari ucraini. Più di 400 soccorritori e 100 unità sono da ore a lavoro sui siti attaccati, mentre continuano le operazioni di salvataggio e recupero dei corpi. Le autorità avvertono che il numero delle vittime potrebbe aumentare con l'evolversi della situazione. Nel distretto di Shevchenkivsky, nella parte occidentale della capitale ucraina, "un'intera sezione di un edificio residenziale a più piani è stata distrutta", ha dichiarato il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, attachi russi su Kiev: 400 soccorritori a lavoro

