Ucraina | 007 sventati attentati a Zelensky a Kiev e in Polonia

In un clima di crescente tensione, l’Ucraina svela due tentativi di attentato contro Zelensky, uno a Kiev e l’altro in Polonia. La minaccia, prontamente neutralizzata dai servizi di sicurezza, mette in evidenza le sfide del Paese nel mantenere la stabilità e la sicurezza tra le tensioni internazionali. Con ogni tentativo sventato, si rafforza l’importanza di vigilare costantemente su scenari di crescente pericolosità e instabilità.

Milano, 23 giu. (LaPresse) – Il capo dei servizi di sicurezza dell’Ucraina (Sbu), Vasyl Malyuk, ha riferito che sono stati sventati due tentativi di assassinio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, uno al quartier generale della presidenza a Kiev e l’altro all’aeroporto di Rzeszów in Polonia. Lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Interfax Ukraine. Malyuk non ha precisato a quando risalgano gli attentati sventati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina: 007, sventati attentati a Zelensky a Kiev e in Polonia

