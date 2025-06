Uccise il marito a coltellate assolta Caryl Menghetti | non era capace di intendere

In un caso che ha sconvolto l'opinione pubblica, Caryl Menghetti è stata assolta dall'accusa di aver ucciso il marito a coltellate, poiché la sua perizia ha evidenziato un'incapacità di intendere. La sentenza, emessa il 23 giugno, determina che la donna dovrà trascorrere almeno nove anni in una residenza sanitaria apposita (Rems). Un verdetto che solleva profonde riflessioni sulla malattia mentale e la giustizia.

LA SENTENZA. La sentenza è stata emessa lunedì 23 giugno. La donna dovrà restare in una residenza sanitaria apposita (una Rems) per almeno 9 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Uccise il marito a coltellate, assolta Caryl Menghetti: non era capace di intendere

Uccise il marito a coltellate a Martinengo, assolta Caryl Menghetti: "Era incapace di intendere"

