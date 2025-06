Uccise con 25 coltellate il marito in preda a un delirio ossessivo | assolta Caryl Menghetti

Una notte tragica e sconvolgente ha segnato le vite di una famiglia: Caryl Menghetti, accusata di aver ucciso il marito Diego Rota con 25 coltellate in preda a un delirio ossessivo, è stata assolta. La sentenza ha acceso un dibattito su fragilità e salute mentale, lasciando dietro di sé due vittime innocenti: il marito e la piccola Emily, ormai orfana di entrambi. La vicenda continua a far riflettere sulla complessità delle emozioni umane e sulla giustizia.

“Questa storia ha prodotto un dramma famigliare dove ci sono due vittime: Diego Rota, ucciso a coltellate nella casa di Martinengo dalla moglie Caryl, e la loro figlia Emily (che dormiva nella stanza accanto) che non ha più il papà”. La piccola, ora affidata alla zia paterna, non vede la mamma da quella maledetta notte fra il 24 e il 25 gennaio del 2024. Il pm Laura Cocucci nella sua arringa finale ha ripercorso quella notte, quando l'imputata Caryl Menghetti, 46 anni, colpì con 25 fendenti il??marito Diego Rota, 55 anni. Poi rimise nel cassetto della cucina il coltello sporco di sangue, privo di manico, ritrovato dai carabinieri sotto il letto di casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise con 25 coltellate il marito in preda a un delirio ossessivo: assolta Caryl Menghetti

In questa notizia si parla di: caryl - coltellate - uccise - marito

Uccise il marito a coltellate, l’imputata: “Non ricordo niente di quella sera” - Caryl Menghetti, 46 anni, ha dichiarato di non ricordare nulla della sera in cui, a Martinengo, ha ucciso il marito Diego Rota con un coltello.

Uccise il marito a coltellate, assolta Caryl Menghetti: non era capace di intendere; Diego Rota ucciso a coltellate, la moglie Caryl: Non ricordo quando l'ho colpito. Stavo male, ero ossessionata dai pedofili; Uccise il marito a coltellate, l’imputata: “Non ricordo niente di quella sera”.

Uccise con 25 coltellate il marito in preda a un delirio ossessivo: assolta Caryl Menghetti - Martinengo, la 46enne responsabile della morte di Diego Rota è stata giudicata incapace di intendere e volere. Secondo ilgiorno.it

Uccise il marito a coltellate, assolta Caryl Menghetti: non era capace di intendere - La donna dovrà restare in una residenza sanitaria apposita (una Rems) per almeno 9 anni. Da ecodibergamo.it