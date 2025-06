Ucciderò per lei signore Chi è Dan Caine il generale fedelissimo di Trump

In un sorprendente colpo di scena politico, Dan Caine, noto come "Razing Cane", il generale fedele a Trump, è stato richiamato dalla pensione per assumere il ruolo di capo di Stato maggiore congiunto. Un gesto che scuote gli equilibri istituzionali e lascia presagire un nuovo capitolo di intense sfide e decisioni strategiche. Ma chi è davvero questo militare dal soprannome imponente? Scopriamolo insieme.

