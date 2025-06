Ubriaco crea caos e danni al Pronto Soccorso e aggredisce un medico

Un uomo in evidente stato di alterazione ha causato scompiglio nella notte a Sassuolo, creando caos e danni al pronto soccorso e aggredendo un medico. La pattuglia dei Carabinieri è intervenuta tempestivamente in piazza Martiri Partigiani, dove l’individuo disturbava gli stand dell’evento “La Puglia che ti piglia - 100% Puglia”. Un episodio che sottolinea l’importanza di garantire sicurezza e controlli durante manifestazioni pubbliche, affinché simili situazioni non si ripetano e la comunità possa godere in tranquillità delle iniziative culturali.

