Ubriaco alla festa della parrocchia aggredisce i presenti

Eccesso di alcol, trasformando una serena celebrazione in un momento di paura e tensione. La notte di venerdì 20 giugno a Montefiascone ha vissuto attimi di forte preoccupazione quando un uomo di 40 anni ha iniziato a insultare e aggredire i presenti durante la festa parrocchiale. La vicenda mette in luce l'importanza di strumenti di sicurezza e controlli per tutelare momenti di gioia e comunità.

Momenti di tensione nella notte di venerdì 20 giugno durante una festa organizzata da una parrocchia di Montefiascone. Un uomo avrebbe iniziato a insultare e aggredire i partecipanti. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, un 40enne del posto, si sarebbe presentato alla festa in stato di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ubriaco alla festa della parrocchia aggredisce i presenti

