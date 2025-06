UP Policiano protagonista | trionfi al City Trail di Poppi e medaglie ai Campionati Italiani Master

In un’atmosfera magica e serale, il City Trail di Poppi 2025 ha conquistato atleti e spettatori, confermando il suo ruolo di evento imperdibile nel panorama toscano. Tra i protagonisti, il valoroso poliziotto che ha trionfato, portando a casa vittorie e medaglie ai Campionati Italiani Master. Un successo che sottolinea come passione, dedizione e spirito di squadra possano trasformare una corsa in una vera celebrazione dello sport.

In un’affascinante atmosfera serale si è svolta ieri l’edizione 2025 del City Trail di Poppi, gara podistica in circuito di 6 km organizzata dal G.S. Poppi, in collaborazione con il Comune di Poppi e la Polisportiva Policiano. Grande partecipazione di atleti e pubblico ha confermato il successo crescente dell’evento, ormai tappa fissa nel calendario delle corse su strada toscane. Il tracciato, tecnico e spettacolare, ha attraversato i suggestivi saliscendi del centro storico, offrendo uno scenario unico e impegnativo. In campo maschile, vittoria netta per il keniano Simon Kibet Loitanyang (Polisportiva Policiano), che ha preso il comando sin dalle prime battute e ha chiuso con il tempo di 18’20”, lasciandosi alle spalle i compagni di squadra Alessandro Tartaglini e Emanuele Graziani, autori di una splendida tripletta targata Policiano. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - U.P. Policiano protagonista: trionfi al City Trail di Poppi e medaglie ai Campionati Italiani Master

In questa notizia si parla di: poppi - policiano - city - trail

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

City Trail di Poppi 2025: trionfo della U.P.Policiano con Simon Loitanyang e Giulia Sadocchi; U.P. Policiano protagonista: trionfi al City Trail di Poppi e medaglie ai Campionati Italiani Master; Poppi, City Trail: nella seconda edizione la U.P.Policiano conquista la prima posizione tra le società.

A Poppi la prima edizione della City Trail: tutti i risultati - In una mattinata grigia e abbastanza fredda si è corsa a Poppi, la prima edizione del City Trail ... Come scrive arezzonotizie.it

In Casentino torna il grande podismo con il Poppi City Trail - La manifestazione, promossa da alcuni podisti del territorio ed organizzata dal GS POPPI BP MOTION, si è avvalsa della ... Secondo casentinopiu.it