Two of us live in acustico | il concerto gratuito alla Cioccolateria Lorenzo

Preparatevi a un viaggio nel tempo con "Two of Us", il concerto gratuito alla Cioccolateria Lorenzo. Un’armonia di musica d’autore degli anni ’60 e ’70, tra country, pop e rock inglese e americano, che ha fatto da colonna sonora ai viaggi in auto di intere generazioni. Non perdete questa occasione unica: un’esperienza musicale coinvolgente e senza precedenti, fino ad esaurimento posti!

