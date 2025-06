Matteo Politano si prepara a vivere un weekend da sogno: tra l’intima cerimonia d’amore nella splendida Costiera Sorrentina e un importante rinnovo contrattuale con il Napoli fino al 2028. Due “sì” che segnano un nuovo capitolo nella sua vita, sia personale che professionale. Un matrimonio di cuore e di carriera, consolidando il legame tra il calciatore e il club partenopeo. Entriamo nei dettagli di questa doppia vittoria.

Tuttosport: "Politano, doppio sì: nozze d'amore e rinnovo col Napoli fino al 2028""> Un matrimonio sentimentale e uno calcistico. Matteo Politano ha vissuto un weekend indimenticabile, celebrando il suo amore con Alessandra Esposito nella suggestiva cornice della Costiera Sorrentina, ma anche ricevendo la benedizione più preziosa per il suo futuro sportivo: il rinnovo con il Napoli è pronto. Come racconta Nicolò Schira su Tuttosport, sabato tra gli ospiti d'onore al matrimonio c'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Una presenza tutt'altro che simbolica: il patron azzurro ha infatti colto l'occasione per ribadire la volontà di prolungare il contratto dell'esterno offensivo, proiettando la sua permanenza fino al 2028.