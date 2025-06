Tutto pronto per lo sbarco a Livorno di 48 migranti dalla nave Solidaire

Preparativi in corso a Livorno per l'atteso sbarco di 48 migranti dalla nave Solidaire. La riunione tecnica coordinata dal Prefetto ha definito gli ultimi dettagli, assicurando un’operazione sicura e rispettosa delle norme. Tra loro, uomini, donne e minori provenienti da Eritrea, Etiopia e Sudan. L’evento rappresenta un momento cruciale nel percorso di integrazione e solidarietà. Scopriamo cosa succederà domani al Molo 56.

LIVORNO – Pronto un sbarco di 48 migranti di nazionalità eritrea a Livorno. Si è svolta oggi (23 giugno) una riunione tecnica coordinata dal Prefetto di Livorno, in vista dello sbarco della nave Solidaire prevista per domani (24 giugno) al Molo 56 del porto di Livorno. Da quanto qui trasmesso dalla Capitaneria di Porto e dalla stessa nave, a bordo ci sono 48 migranti di nazionalità eritrea, etiope e sudanese di cui 29 uomini adulti; 6 donne adulte; 13 minori stranieri non accompagnati di età superiore ai 14 anni: 6 maschi; 7 femmine. I minori non accompagnati maschi dovrebbero andare in un progetto ministeriale dedicato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

