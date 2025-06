Tutto pronto per il primo giovedì di Abbazie in Festival con l' omaggio a Pavarotti

Tutto pronto per il primo Giovedì 26 di Abbazie in Festival, un evento che promette emozioni indimenticabili con l'omaggio a Pavarotti. Una serata d’impatto scenografico e emotivo aprirà ufficialmente il 2025 con otto appuntamenti imperdibili a Monastier, dedicati a mettere in luce artisti con disabilità. Un'occasione unica per celebrare talento e inclusione, dimostrando che la musica unisce e supera ogni barriera. Non resta che lasciarsi coinvolgere da questa magica serata.

Sarà una serata dall'alto impatto scenografico ed emotivo quella che aprirà, giovedì 26 giugno a Monastier, la prima delle 8 date dell'edizione 2025 di Abbazie in Festival che punta quest'anno a portare sopra il palco artisti con disabilità, che non solo avranno l'opportunità di esibirsi in.

