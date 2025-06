Tutto iniziò col terremoto del 2000 la Protezione Civile di Dovadola festeggia 25 anni Partimmo in 23 ora siamo in 49

Tutto ebbe inizio nel 2000 con il terremoto che scosse la nostra comunità, segnando l'inizio di un impegno prezioso. Sabato scorso, a Dovadola, abbiamo celebrato con orgoglio i 25 anni della Protezione Civile locale, un percorso straordinario che ci ha visti passare da 23 a 49 volontari dedicati alla sicurezza e al soccorso. Un momento di festa e riflessione sul valore dell'unione e del servizio alla collettività.

Festa a Dovadola sabato scorso per il 25esimo anniversario della fondazione della locale sezione di Protezione Civile. Oltre 250 i presenti: nell'intervento di apertura della manifestazione, coordinata dall'ex sindaco Gabriele Zelli, il presidente della Protezione Civile di Dovadola Roberto.

La Protezione Civile di Dovadola festeggia 25 anni di attività. E ci sarà anche uno show con Andrea Vasumi

