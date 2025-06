tutto il programma del festival di majano

Il Festival di Majano torna con la sua 65ª edizione, confermando il suo ruolo di protagonista dell’estate nel Nordest e uno degli eventi più longevi del Friuli Venezia Giulia. Con un cartellone ricco di spettacoli di alta qualità e iniziative gastronomiche uniche, questa manifestazione rappresenta il cuore pulsante della cultura e della tradizione locale. Scopri tutto il programma e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna di musica, arte e convivialità.

Il Festival di Majano, rassegna fra le più attese dell’estate del Nordest e fra le più longeve in assoluto del Friuli Venezia Giulia, presenta il calendario completo della sua 65a edizione. Il format è quello confermato in decenni di grande lavoro e passione, che hanno portato la Pro Majano a poter presentare un cast artistico che si allinea ai principali festival della penisola, a cui si aggiungono happening gastronomici, appuntamenti culturali, mostre e eventi sportivi, per un programma che rende questa una manifestazione di tutti e aperta a tutti. Il calendario completo è consultabile sul sito www. 🔗 Leggi su Udine20.it