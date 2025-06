Tutti i concerti in programma a Roma nell’estate 2025

L’estate 2025 a Roma si preannuncia come un vero e proprio grande palcoscenico musicale, con artisti di fama internazionale e italiani pronti a regalare emozioni indimenticabili. Dai suggestivi spazi all’aperto del Circo Massimo agli storici stadi come l’Olimpico, la città si trasformerà in un’arena di vibrazioni, luci e musica live. Scopri i concerti imperdibili di questa estate romana e preparati a vivere momenti unici sotto il cielo di Roma.

L'estate romana del 2025 promette grandi emozioni per gli amanti della musica live. La Capitale sarà teatro di una lunga serie di concerti imperdibili che animeranno stadi, parchi e location suggestive come il Circo Massimo, lo Stadio Olimpico e l' Auditorium Parco della Musica. Ecco i principali concerti a Roma da non perdere. Il programma dei concerti a Roma questa estate. Kendrick Lamar (Ansa). Stadio Olimpico: i big italiani e internazionali. Tra i nomi più attesi spicca Vasco Rossi, in scena il 27 e 28 giugno con due date sold out. A luglio toccherà a Marco Mengoni, in concerto il 2 luglio con il suo tour "Marco negli Stadi".

