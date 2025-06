Turismo oltre 70mila pernottamenti negli ultimi sette giorni | gli eventi come attrattiva

Il turismo a Bari si conferma protagonista indiscusso, con oltre 70.000 pernottamenti solo nell'ultima settimana e un totale che supera il milione di presenze nei primi sei mesi del 2025. Gli eventi diventano il vero motore di questa crescita, attirando visitatori da ogni angolo e valorizzando la ricca tradizione culturale della città. Bari si prepara a vivere un altro anno di successi, consolidando il suo ruolo di meta imperdibile nel panorama turistico italiano.

Già superato il milione di pernottamenti a Bari nei primi sei mesi del 2025 di cui 70 mila nell?ultima settimana, 200 mila presenze in più rispetto al semestre dell?anno. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Turismo, oltre 70mila pernottamenti negli ultimi sette giorni: gli eventi come attrattiva

