Turismo giugno mette le ali Effetti positivi su hotel e ristoranti Associazioni ottimiste | Continuerà

Giugno ha portato un vero e proprio impulso al settore turistico, con hotel e ristoranti di Bologna che registrano segnali positivi e ottimismo diffuso tra le associazioni. La fine delle scuole e la percezione di sicurezza stanno trasformando l’Italia nella meta preferita per soggetti di ogni età . L’effetto è visibile non solo nelle presenze, ma anche nel desiderio di esplorare e scoprire, promettendo un'estate ricca di opportunità e soddisfazioni.

Giugno ha registrato un vero e proprio slancio, favorito dalla fine dell’anno scolastico e da una percezione di sicurezza che, nel difficile contesto geopolitico attuale, rende l’Italia e Bologna mete particolarmente attrattive. Questa l’analisi di Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, sull’incremento dell’ occupazione alberghiera che, secondo Bologna Welcome, continuerà per tutta l’estate. "L’effetto è visibile non solo negli alberghi, ma anche nei ristoranti e nelle attività commerciali del centro storico – prosegue Tonelli –. Le Due Torri sono la destinazione ideale per un turismo culturale, enogastronomico e sempre più consapevole, capace di attrarre visitatori grazie al fascino delle piazze storiche, ma anche delle esperienze guidate (quelle organizzate da Ascom registrano spesso il tutto esaurito)". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it