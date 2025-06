Turismo e salute | sul litorale ripartono ambulatori e assistenza estiva a tutte le ore

Con l’arrivo dell'estate, il litorale si anima di energia e relax, ma anche di sicurezza e cura. Grazie alla riapertura degli ambulatori e al servizio di assistenza sanitaria 24/7 al Cau - Centro Assistenza Urgenza di Comacchio, turisti italiani e stranieri possono godersi le vacanze con serenità, sapendo che ogni urgenza sarà prontamente gestita. Un impegno concreto per garantire benessere e tranquillità a tutti i visitatori.

Con l’avvio della stagione turistica ai lidi, riparte il servizio di assistenza sanitaria riservata ai turisti italiani e stranieri che per urgenze non gravi possono rivolgersi anche al Cau - Centro Assistenza Urgenza di Comacchio, aperto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 alla Casa della Comunità di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Turismo e salute: sul litorale ripartono ambulatori e assistenza estiva a tutte le ore

In questa notizia si parla di: assistenza - turismo - salute - litorale

Salute: psicologi, in provincia di Arezzo cresce la richiesta d'assistenza tra i giovani - Arezzo sta vivendo un boom nella richiesta di assistenza psicologica, soprattutto tra i giovani. Le dipendenze digitali preoccupano il 84% degli psicologi, mentre i videogiochi toccano il 72%.

[ I LITORALI DEL VENETO ] Abbiamo raccontato tutte le spiagge del litorale Veneto: il Lido, Cavallino Treporti, Bibione, Sottomarina e Isola Verde, Jesolo e Caorle. Tutte le novità, le regole e le attrazioni della stagione 2025. Ecco tutto quello che c'è da sapere Vai su Facebook

Turismo e salute: sul litorale ripartono ambulatori e assistenza estiva a tutte le ore; Inquinanti dal Candelaro nel mare di Siponto, tuonano le associazioni: Ora basta. Tutelare la salute e il turismo; Salvamento a mare 2024: parte il servizio nel litorale del Sinis.

Venezia, vacanze in salute: l'Ulss 4 potenzia l'assistenza sanitaria sul litorale - A Bibione da giugno verrà attivato un ambulatorio di assistenza primaria diurna per i turisti per gestire le richieste di minore entità e, novità, un servizio di radiologia. rainews.it scrive

Assistenza turisti, Guardie mediche sul litorale e in montagna - agosto, cinque postazioni sanitarie al fine di assicurare il servizio di assistenza ai turisti. Secondo ansa.it