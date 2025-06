Tumori Garufi San Camillo | Il tumore del colon retto si può prevenire ma l’adesione agli screening è troppo bassa

La prevenzione dei tumori, come quello del colon retto, è una sfida cruciale per la salute pubblica. Nonostante i benefici degli screening siano noti, l’adesione rimane troppo bassa, compromettendo le possibilità di diagnosi precoce e cura efficace. Carlo Garufi del San Camillo di Roma sottolinea l’importanza di sensibilizzare e promuovere un’attenzione maggiore verso la prevenzione, perché solo con azioni condivise si può davvero fare la differenza nella lotta contro il cancro.

(Adnkronos) – "La prevenzione è una strategia fondamentale in oncologia" afferma Carlo Garufi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica del San Camillo Forlanini di Roma. L'esperto spiega come esistano tre livelli di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria. "La primaria mira a ridurre l'insorgenza dei tumori, la secondaria a intercettarli in fase precoce, la terziaria .