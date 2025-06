Tuffi Italia di bronzo nel Team Event degli Europei giovanili

L’Italia apre con un risultato di rilievo gli Europei giovanili di tuffi ad Antalya, conquistando il bronzo nel Team Event. Un inizio promettente che mette in luce il talento e la determinazione dei giovani azzurri, pronti a brillare in questa prestigiosa competizione europea. La gara ha visto la Germania trionfare, con le nostre rappresentative che hanno dato filo da torcere alle avversarie, dimostrando che il futuro del tuffismo italiano è davvero promettente.

Si aprono con un bronzo gli Europei giovanili di tuffi per l’Italia. Ad Antalya la squadra azzurra ha infatti concluso al terzo posto il Team Event, gara di apertura della manifestazione. La vittoria è andata alla Germania, che ha preceduto la Polonia e proprio l’Italia ( Giorgia De Sanctis, Giorgia Tasca, Valerio Mosca, Simone Conte ), con le tre nazioni che sono rimaste divise tra loro per poco più di tre punti. La Germania, infatti, ha concluso con il punteggio complessivo di 332.65, superando all’ultimo tuffo la Polonia (330.10) e anche l’Italia, che ha concluso terza con un 329.00, a poco meno di quattro punti dal titolo europeo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, Italia di bronzo nel Team Event degli Europei giovanili

In questa notizia si parla di: italia - tuffi - bronzo - team

