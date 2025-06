TS – Alonso si ‘unisce’ al coro gaffe social

Fernando Alonso, due volte campione del mondo di Formula 1, si è recentemente trasformato in protagonista di un simpatico caso virale sui social. La sua gaffe su Instagram, dove ha scelto una colonna sonora inaspettata per una scena di pista di kart, ha catturato l’attenzione e il sorriso di molti appassionati. Un episodio che dimostra come anche i grandi campioni possano regalare momenti di leggerezza e umanità. Ecco cosa è successo…

2025-06-23 13:20:00 Flash news da TS: Gaffe social per Fernando Alonso, il due volte campione del mondo di Formula 1, oggi al volante dell’Aston Martin. Il pilota spagnolo è finito al centro di un piccolo caso virale dopo aver pubblicato una storia su Instagram con una colonna sonora decisamente inaspettata. Nel video, che mostrava una tranquilla scena su una pista di kart, Alonso ha infatti selezionato, con ogni probabilità in modo del tutto involontario, una versione modificata della celebre hit italiana ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri. La gaffe di Alonso. Invece della versione originale del noto brano pop degli anni ’80, l’audio scelto dal pilota conteneva il coro da stadio che da anni viene intonato nelle curve italiane, in particolare per prendere di mira i tifosi della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Alonso si ‘unisce’ al coro, gaffe social

