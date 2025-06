Trump | grazie per avvisorisposta debole

L’ex presidente Donald Trump ha commentato con sarcasmo la reazione dell’Iran all’attacco alle basi americane in Qatar, definendola “molto debole” e sottolineando come l’avviso preventivo dello Scià abbia evitato perdite umane. In un messaggio pubblicato su Truth, Trump invita Teheran a intraprendere un cammino di pace e armonia, suggerendo che questa esperienza possa rappresentare un passo verso un futuro più stabile nella regione.

23.00 "L'Iran ha reagito ufficialmente alla nostra distruzione degli impianti nucleari con una risposta molto debole, che ci aspettavamo e che abbiamo contrastato con grande efficacia".Così Donald Trump su Truth l'attacco iraniano alle basi Usa in Qatar. "Voglio ringraziare l'Iran per averci avvisato in anticipo,il che ha permesso di non perdere vite umane e di non ferire nessuno. Forse l'Iran può ora procedere verso la pace e l'armonia nella regione,e incoraggerò Israele a fare lo stesso" ha aggiunto il presidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

