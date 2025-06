Trump tenete bassi prezzi petrolio non fate gioco nemico

In un mondo in costante fermento, le parole di Donald Trump risuonano come un avvertimento acceso: mantenere i prezzi del petrolio bassi è cruciale per evitare il gioco del nemico. Con un tono deciso e diretto, l’ex presidente invita a vigilare, sottolineando l’importanza di non lasciarsi ingannare da manovre strategiche. La sfida è aperta: chi saprà rispettare questa richiesta e tutelare gli interessi nazionali? Solo il tempo dirà.

"Tenete bassi i prezzi del petrolio. Vi sto guardando". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "Tenete bassi i prezzi del petrolio. Vi sto osservando. State facendo il gioco del nemico. Non fatelo", ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, tenete bassi prezzi petrolio, non fate gioco nemico

In questa notizia si parla di: tenete - bassi - prezzi - petrolio

Iran, Trump agli operatori energetici: "Tenete bassi i prezzi del petrolio, non fate il gioco del nemico" - In un momento delicato per il mercato energetico globale, le parole di Donald Trump fanno eco alle tensioni tra Iran e Stati Uniti.

Iran, Trump agli operatori energetici: "Tenete bassi prezzi petrolio, non fate il gioco del nemico" #trump #usa #iran #23giugno https://tgcom24.mediaset.it/mondo/donald-trump-iran-usa-diretta-live-lunedi-23-giugno_100116823-202502k.shtml… Vai su X

La crisi fra Israele e Iran mette in dubbio il funzionamento dello stretto persiano da cui transita il 30 per cento del greggio mondiale. Il blocco causerebbe enormi aumenti dei prezzi. Perché nemici e avversari dell’Occidenti devono tenere in vita il regime di Teh Vai su Facebook

Trump, tenete bassi prezzi petrolio, non fate gioco nemico; Trump, tenete bassi prezzi petrolio, non fate gioco nemico; Iran, Trump agli operatori energetici: Tenete bassi i prezzi del petrolio, non fate il gioco del nemico.

Trump, tenete bassi prezzi petrolio, non fate gioco nemico - Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Scrive ansa.it

Iran, Trump agli operatori energetici: "Tenete bassi i prezzi del petrolio, non fate il gioco del nemico" - Mentre i Dem invocano l'impeachment al Congresso, dopo gli attacchi ordinati da Donald Trump contro l'Iran, il presidente americano lancia un appello agli operatori energetici nazionali e globali. Segnala msn.com