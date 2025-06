Trump tende il ramoscello d’ulivo | Adesso ci sia la pace in Medio Oriente

Dopo la recente escalation tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump tenta di aprire un nuovo capitolo di pace in Medio Oriente, offrendo un ramoscello d’ulivo a Teheran. La sua dichiarazione lascia intravedere una possibile distensione, ma il futuro rimane incerto: sarà questa la vera svolta verso la stabilità regionale o solo un fragile equilibrio temporaneo? Solo il tempo potrà svelarlo.

La quiete dopo la tempesta? Donald Trump è intervenuto dopo la ritorsione iraniana, che aveva messo nel mirino due basi statunitensi in Medio Oriente. E, nell’occasione, il presidente americano si è mostrato disposto a tendere un ramoscello d’ulivo a Teheran. “L’Iran ha ufficialmente risposto alla nostra distruzione dei loro impianti nucleari con una reazione molto debole, come ci aspettavamo, e che abbiamo contrastato in modo molto efficace”, ha dichiarato su Truth. “ Voglio ringraziare l’Iran per averci avvisato tempestivamente, il che ha permesso di non perdere vite umane e di non ferire nessuno. 🔗 Leggi su Panorama.it