Trump rivendica l' annientamento dell' Iran | I siti nucleari hanno subito danni monumentali

Donald Trump rivendica con fermezza l'annientamento dei siti nucleari iraniani, sostenendo che i danni siano stati monumentali come evidenziato dalle immagini satellitari. A 24 ore dall’attacco americano, il presidente sottolinea l'importanza di questa azione, mentre il mondo si interroga sull’efficacia delle operazioni militari. La tensione tra Stati Uniti e Iran si intensifica, lasciando il futuro della regione in bilico e aprendo nuovi scenari geopolitici.

"Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrano le immagini satellitari. Annientamento è un termine esatto". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a 24 ore di distanza, sente il dovere di tornare sugli effetti del bombardamento americano avvenuto nella notte tra sabato e domenica ai danni di siti nucleari iraniani. E lo fa proprio mentre molti media americani stanno sollevando dubbi sull'efficacia di tali attacchi. "I danni maggiori si sono verificati molto al di sotto del livello del suolo" scrive sul suo social network Truth, quasi a rassicurare chi invece, proprio analizzando le immagini satellitari, ipotizzava un impatto quasi irrilevante dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump rivendica l'annientamento dell'Iran: “I siti nucleari hanno subito danni monumentali”

