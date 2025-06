' Trump rinvia a martedì la partenza per il vertice Nato'

Donald Trump ha deciso di rimandare la partenza per il vertice NATO di Amsterdam, spostandola a martedì. La decisione sembra essere legata alla complicata situazione in Iran, che richiede attenzione immediata. La Casa Bianca aveva annunciato la sua partenza per oggi, ma il programma aggiornato prevede solo una riunione con il Consiglio per la sicurezza nazionale. Resta da capire quali saranno le prossime mosse del tycoon nel contesto internazionale.

Donald Trump rinvia la partenza per il vertice Nato di Amsterdam, probabilmente per la situazione in Iran. La Casa Bianca aveva annunciato la sua partenza per oggi ma nel programma di lunedì risulta solo una riunione con il Consiglio per la sicurezza nazionale, alle 13 locali (le 19 in Italia). Citando fonti della West Wing, alcuni media, tra cui NewsNation, hanno riferito che il tycoon partirà martedì per il summit dell'Alleanza, in programma il 24 e il 25 giugno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - 'Trump rinvia a martedì la partenza per il vertice Nato'

