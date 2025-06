Trump ringrazia l’Iran per il preavviso sul lancio dei missili | Forse si può iniziare la pace Khamenei | non ci arrenderemo

L'ultimo gesto di Donald Trump, che ringrazia l’Iran per aver avvertito in anticipo del lancio dei missili, apre un nuovo capitolo di speranza e dialogo tra le nazioni. In un contesto di tensioni crescenti, il suo appello a favorire la pace e l’armonia nella regione potrebbe segnare una svolta cruciale. È il momento di guardare avanti e credere in un futuro di confronto costruttivo e collaborazione.

«Voglio ringraziare l’Iran per averci avvisato tempestivamente, il che ha permesso di non perdere vite umane e di non ferire nessuno. Forse l’Iran può ora procedere verso la pace e l’armonia nella regione e incoraggerò con entusiasmo Israele a fare lo stesso». Lo ha detto Donald Trump su Truth. L’Iran ha infatti lanciato almeno dieci missili balistici contro la base aerea statunitense di Al-Udeid in Qatar e un altro missile contro una base americana in Iraq, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato iraniana e da diverse fonti regionali. I missili sarebbero stati intercettati con successo dai sistemi di difesa statunitensi, evitando danni e vittime. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Trump ringrazia l’Iran per il preavviso sul lancio dei missili: «Forse si può iniziare la pace». Khamenei: non ci arrenderemo

In questa notizia si parla di: iran - trump - forse - pace

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

“Voglio ringraziare l'Iran per averci avvisato in anticipo, il che ha permesso di non perdere vite umane e di non ferire nessuno. Forse l'Iran può ora procedere verso la pace e l'armonia nella regione, e incoraggerò Israele a fare lo stesso” ha aggiunto il presiden Vai su X

Dopo i bombardamenti ai tre siti nucleari in Iran, il presidente Trump apre ad una trattativa di pace con Teheran che esclude questa ipotesi: “Pronti a difenderci con tutti i mezzi necessari”. Intanto il dipartimento di Stato USA invita tutti gli americani nel mondo a Vai su Facebook

Trump ringrazia l'Iran per il preavviso sul lancio dei missili: «Forse si può iniziare la pace». Khamenei: non ci arrenderemo; Usa bombardano tre siti nucleari in Iran, Trump: Ora la pace o ci sarà una tragedia; Salvini l'escapista. Ora che Trump forse bombarda l’Iran lui non twitta più sul disarmo. Si occupa della D’Urso.

IRAN, TRUMP: ORA L'IRAN PUO' PROCEDERE VERSO LA PACE - "L'Iran ha ufficialmente risposto alla nostra distruzione dei loro impianti nucleari con una reazione molto debole, come ci aspettavamo, e che abbiamo contrastato in modo molto efficace ... Riporta 9colonne.it

Gli Usa attaccano l'Iran, Trump: "Siti nucleari annientati". Che succede ora - Il presidente americano Donald Trump, dalla Situation room e con il cappellino Maga in testa, ha dato ordine di attaccare l'Iran. Secondo iltempo.it