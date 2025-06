Trump propone un cambio di regime in Iran

In un gesto che scuote la scena internazionale, Donald Trump ha annunciato un attacco decisivo contro i siti nucleari iraniani, definendoli “monumentali” e “precisi”. Con operazioni orchestrate dai bombardieri stealth B-2 dal Missouri, gli Stati Uniti mostrano ancora una volta la loro forza strategica e il desiderio di influenzare il regime di Teheran. Ma qual è il vero impatto di questa mossa nel contesto geopolitico?

Trump ha dichiarato e affermato domenica che i danni ai tre siti nucleari iraniani, colpiti dagli Stati Uniti, sono stati “monumentali”. Ha scritto sui social media che “i colpi sono stati duri e precisi”. I raid intorno al mondo dei bombardieri stealth B-2 dal Missouri, utilizzando bombe “bunker-busting” mai impiegate prima, hanno dimostrato la portata unica dell’esercito statunitense e la sua continua potenza nonostante il caos dell’amministrazione Trump al Pentagono . Se l’ordine di Trump sradicasse il programma nucleare iraniano, o lo facesse regredire di anni o decenni, potrebbe vantare un’eredità che ha eliminato una minaccia esistenziale per Israele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump propone un “cambio di regime” in Iran

In questa notizia si parla di: trump - propone - cambio - regime

Siria, Trump si schiera col regime di al-Jolani e revoca le sanzioni, in cambio “firma accordi di Abramo e normalizzazione rapporti con Israele” - VIDEO - In un incontro storico a Riad, Donald Trump si schiera con il regime di al-Jolani, presidente ad interim della Siria, revocando sanzioni in cambio di accordi di normalizzazione con Israele.

I ministri USA della Difesa e degli Esteri ci provano pure a minimizzare la portata dell’intervento militare USA e a chiudere la partita con l’Iran Ma ci pensa subito Trump in persona a smentirli e ad evocare il cambio di regime Matteo Persivale, @Corriere Vai su X

Trump apre a un cambio di regime a Teheran. La Russia all'Onu: "Azioni Usa irresponsabili e pericolose". Sull'Iran 20 caccia israeliani, colpiti siti militari e lanciamissili. Teheran: 'Gli Usa hanno lanciato una guerra con pretesti assurdi" #ANSA https://www.ansa Vai su Facebook

Trump apre a cambio di regime a Teheran; Trump: Danni monumentali ai siti nucleari iraniani. Rubio: Cina prema contro chiusura di Hormuz - Esercito israeliano: bombardamenti in corso nell'ovest dell'Iran; Iran, Trump invoca cambio di regime: cosa succede ora dopo attacco Usa a siti nucleari.

Iran, Trump apre al cambio di regime. Attacco Usa, successo vero? Ipotesi e dubbi - Troppo presto per capire se i siti nucleari sono stati realmente distrutti ... Lo riporta msn.com

Trump apre a cambio di regime a Teheran - "Non è politicamente corretto usare il termine 'cambio di regime', ma se l'attuale regime iraniano non è in grado di rendere l'Iran di nuovo grande, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime? Come scrive msn.com