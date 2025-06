Trump ora vuole un nuovo Iran E lancia lo slogan MIGA

In un colpo di scena che scuote la scena internazionale, Trump torna a far parlare di sé con un messaggio audace: "Make Iran Great Again". Per la prima volta dall'inizio del conflitto, l’ex presidente apre alla possibilità di un cambio di regime, lanciando una provocazione che riaccende le tensioni e lascia il mondo senza fiato. È tempo di scoprire cosa cela questa mossa strategica e quali potrebbero essere le sue conseguenze future.

Per la prima volta dall'inizio della guerra il presidente Usa apre all'ipotesi di un "cambio di regime". E nella notte lancia la provocazione "Make Iran Great Again", ispirato al suo celebre "MAGA". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump ora vuole un "nuovo" Iran. E lancia lo slogan MIGA

In questa notizia si parla di: iran - lancia - trump - vuole

Dopo lo strappo Donald Trump attacca: "Musk mi vuole parlare, ma a me non interessa" | Il ceo di Tesla lancia un nuovo partito: "The America party" - In un clima di tensioni crescenti sulla scena politica americana, Donald Trump non ha esitato a lanciare accuse dure contro Elon Musk, suggerendo che le recenti azioni del CEO di Tesla siano influenzate da droghe.

Trump lancia l’attacco L’Iran: conseguenze eterne Matteo Persivale, @corriere Vai su X

LE NOTIZIE DEL GIORNO - In un messaggio televisivo di tre minuti dalla Casa Bianca, Donald Trump rivendica l’attacco contro i siti nucleari iraniani e lancia un ultimatum Vai su Facebook

Iran, Trump invoca cambio di regime: cosa succede ora dopo attacco Usa a siti nucleari; Iran, le news del 22 giugno sulla guerra. Trump apre al cambio di regime e lancia il Make Iran great again; Trump lancia «l'ultimo ultimatum». E l'Iran smentisce negoziati.

Trump ora vuole nuovo Iran. I dubbi sull'attacco, successo a metà? - Troppo presto per capire se i siti nucleari sono stati realmente distrutti L'operazione Martello di Mezzanotte è stata 'un success ... Scrive informazione.it

Iran, Trump apre al cambio di regime. Attacco Usa, successo vero? Ipotesi e dubbi - Troppo presto per capire se i siti nucleari sono stati realmente distrutti ... Segnala msn.com