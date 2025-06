Trump lancia il Make Iran Great Again e apre al cambio di regime Netanyahu | La pace è più vicina Ma Khamenei promette vendetta

In un mondo sempre più teso, Trump con il suo "Make Iran Great Again" accende nuove speranze di cambiamento, mentre Netanyahu afferma che la pace è più vicina. Tuttavia, Khamenei non si lascia intimorire e promette vendetta, alimentando un clima di incertezza e attesa. Tra alleanze e antagonismi, il futuro della regione si definisce in un equilibrio fragile e complesso, dove ogni mossa può cambiare le sorti di un intero continente.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump lancia il Make Iran Great Again e apre al cambio di regime. Netanyahu: “La pace è più vicina”. Ma Khamenei promette vendetta

In questa notizia si parla di: trump - lancia - make - iran

M.O., Israele lancia attacco contro Iran. Trump: Usa non coinvolti - In un momento di grande tensione internazionale, Israele ha lanciato un massiccio attacco contro l’Iran, definendolo un “punto decisivo nella nostra storia”.

Trump apre al cambio di regime a Teheran e lancia il suo Make Iran great again. Vai su X

Un membro del parlamento iraniano ha lanciato un duro avvertimento agli Stati Uniti in seguito ai recenti attacchi aerei contro gli impianti nucleari iraniani, affermando che il presidente Donald Trump dovrebbe "ordinare la produzione in serie" di "bare" per le f Vai su Facebook

Iran, Trump invoca cambio di regime: cosa succede ora dopo attacco Usa a siti nucleari; Trump non si ferma e pensa alla fase 2: un nuovo Iran col cambio di regime; Iran, le news del 22 giugno sulla guerra. Trump apre al cambio di regime e lancia il Make Iran great again.

Iran, Trump apre al cambio di regime. Attacco Usa, successo vero? Ipotesi e dubbi - Troppo presto per capire se i siti nucleari sono stati realmente distrutti ... Da msn.com

Iran, Trump attacca e poi lancia il MIGA per cambio di regime: "Perché no?" - Al Muro del Pianto Netanyahu prega per il "successo della guerra contro l'Iran e per Trump". Si legge su msn.com